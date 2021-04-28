28 апреля 2021, 14:16

Народные депутаты "Голоса" собрала 150 подписей за проведение внеочередного заседания Верховной рады для рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

Лидер партии "Голос" Кира Рудык неоднократно заявляла об острой необходимости отставки Степанова.

По ее убеждению, министр провалил три задачи, за которые несет личную ответственность. В частности: 1) организацию массового тестирования 2) обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием 3) вакцинацию населения

"Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова, потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - говорит лидер партии "Голос".

Более того, Рудык уже зарегистрировала в парламенте постановление об обеспечении доступа населения к своевременной и качественной медицинской помощи для лечения COVID-19.

Напомним, также в Раде зарегистрирован антикризисный законопроект "Голоса" №5346, который должен обеспечить поддержку экономики во время карантинных ограничений.