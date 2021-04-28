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Общественное мнение
Власть
28 апреля 2021, 15:18

Кабмин решил не ужесточать карантин на Пасху

Правительство не будет усиливать карантин в Укиане на Пасху и в период майских праздников, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме», — сказал он на заседании правительства в среду.

Премьер попросил граждан прислушиваться к Министерству здравоохранения и к лидерам церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.

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