В Украине появится новая кратчайшая дорога с запада на восток страны

28 апреля 2021, 16:00

В Украине появится новый маршрут, который соединит Львовскую и Луганскую область. Это будет самая короткая дорога с запада на восток страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому объединяются две дороги общегосударственного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.

Дороги объединят в единую международную дорогу М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. Длина дороги составит 1446,6 км.

В пояснительной записке к документу сказано, что после проведения ремонтных работ указанный маршрут сможет обеспечить пропуск 40-50 тысяч автомобилей, а время в пути с запада на восток страны уменьшится как минимум на три часа.

Новый маршрут предполагает наличие подъездов к городам Винница, Хмельницкий, Луганск (в перспективе), аэропорту «Хмельницкий», а также обход города Днепра.

В Кабмине рассчитывают, что запуск новой дороги позволит разгрузить трассы Киев – Чоп и Киев – Харьков – Довжанский, а также улицы и дороги Киева.