СБУ в Луганской области обнаружила схроны с оружием боевиков

28 апреля 2021, 17:00

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники заложили их летом 2014 года во время ведения боевых действий против сил АТО.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов. Так, в тайнике, обустроенном на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:

2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;

30 гранатометных выстрелов;

3 реактивные противотанковые гранаты;

более 2 тысяч патронов для пулеметов.

Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Щастинського района, изъято:

10 подрывников;

гранатометний выстрел;

гранату Ф-1;

почти 800 патронов.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.