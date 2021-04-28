СБУ в Луганской области обнаружила схроны с оружием боевиков

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники заложили их летом 2014 года во время ведения боевых действий против сил АТО.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов. Так, в тайнике, обустроенном на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:
2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
30 гранатометных выстрелов;
3 реактивные противотанковые гранаты;
более 2 тысяч патронов для пулеметов.
Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Щастинського района, изъято:
10 подрывников;
гранатометний выстрел;
гранату Ф-1;
почти 800 патронов.
Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.