В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве

На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины".
Среди основных новелл:
предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;
совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;
сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;
уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;
премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства - с начала работы вновь сформированным правительством.