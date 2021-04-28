На Луганщине террористическая группа намеревалась распылить хлор в помещениях военных ВСУ

28 апреля 2021, 15:42

Правоохранители разоблачили террористическую группу, которая действовала на территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. В частности, они планировали распыление хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью.

По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.

У двух участников группы выявлены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "министерства госбезопасности "ЛНР" информации относительно оборонной сферы. Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Сейчас организатор группы задержан в порядке. Решается вопрос о уведомление о подозрении всем участникам группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.