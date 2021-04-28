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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 апреля 2021, 09:39

Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца

Сегодня, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Погибший военный является уроженцем Волочисской общины.

Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook.

"Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа", - заявили в горсовете.

Из-за гибели военнослужащего на территории Волочисской общины объявили траур.

Напомним, сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали.

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