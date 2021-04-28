28 апреля 2021, 09:39 Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца Сегодня, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Погибший военный является уроженцем Волочисской общины. Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook. "Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа", - заявили в горсовете. Из-за гибели военнослужащего на территории Волочисской общины объявили траур. Напомним, сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали. Твитнуть Загрузка... Загрузка...