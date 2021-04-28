СБУ изъяла более 800 килограммов серебра

28 апреля 2021, 17:32

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе благодаря покупке криптовалют.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. На данный момент проверяется информация относительно возможного пособничества фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Телеграм-каналы они разрешали пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и те, кто живет в странах бывшего СНГ, в частности из РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

В СБУ сообщили, что конвертация средств происходила в особо крупных размерах с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным заключениям экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег аферисты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; свыше 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие заключение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом прекращены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

На данный момент продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.