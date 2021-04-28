МБРР предоставит Украине $90 миллионов для противодействия коронавирусу

28 апреля 2021, 18:00

Украина договорилась о привлечении 90 млн долл. кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Состоялись официальные переговоры делегации Украины с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно совместного проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». По итогам встречи была достигнута договоренность о привлечении кредита от МБРР в сумме 90 млн долларов США для реализации данного проекта», - говорится в сообщении.

В частности, «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и реагированию на угрозы пандемии коронавируса, а также укрепление национальной системы здравоохранения в целом.

"В рамках проекта запланирована закупка вакцин против COVID-19 для населения Украины в дополнение к вакцинам, получение которых гарантировано в рамках партнерства COVAX и GAVI. Это позволит Украине достичь первоочередной цели - охват полной вакцинацией не менее 20% населения страны", - отмечают в министерстве.

Кроме того, в рамках проекта будут претворяться в жизнь мероприятия, которые помогут увеличить количество тестирований на COVID-19, а также предусматривают обновление оборудования холодовой цепи и систем обращения и утилизации медицинских отходов, учета и контроля за течением вакцинации, обучение привлеченного к ней персонала.

Как сообщалось, Международный банк реконструкции и развития - основное кредитное учреждение Всемирного банка. МБРР кредитует проекты экономического развития. Он является наибольшим кредитором таких программ в развивающихся странах. Займы предоставляются, как правило, на 15-20 лет с отсрочкой платежей по "телу кредита" на 3-5 лет.