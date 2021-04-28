Денисова: Почти 600 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

28 апреля 2021, 11:00

Российские паспорта получили уже 583 тысячи жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео.

«На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей паспорта получили 583 тысячи граждан. Из них 67 000 паспортов оформили несовершеннолетние. Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. По нашим оценкам, к тому времени российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий», — сообщила она.

По данным омбудсвумен, для ускорения паспортизации оккупационная власть начала военную мобилизацию. «К призыву привлекают мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которым также принудительно выдаются паспорта оккупационной администрации и Российской Федерации».