Платники податків Луганщини поповнюють бюджет рентними платежами

28 апреля 2021, 12:38

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні - березні 2021 року до Зведеного бюджету України надійшло 84,6 млн грн рентної плати за користування надрами.

У відомстві також зазначили, що за цей час до бюджетів усіх рівнів перераховано рентної плати:

за спеціальне використання води –7,5 млн грн;

за спеціальне використання лісових ресурсів – 1,2 млн грн;

за користування радіочастотним ресурсом України – 85,2 тис. гривень.

Нагадаємо: відповідно до Податкового кодексу України рентна плата складається з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.