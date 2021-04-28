В Украине может подорожать подключение к интернету

28 апреля 2021, 13:00

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле о введении на 3 года дополнительной пошлины на импорт кабеля, в том числе волоконно-оптического, может значительно замедлить покрытие территории Украины скоростным интернетом.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что иностранные производители и дистрибьюторы продукции будут вынуждены дополнительно платить сумму в размере 23,5% стоимости кабеля.

«Введение пошлины может привести к уменьшению темпов развертывания сети как фиксированного, так и мобильного интернета. Украинский рынок кабельной продукции может стать менее конкурентным, ведь национальные производители из-за введения пошлины могут превратиться в монополистов », - отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

В то же время объемы производства некоторых видов товара национальными производителями являются недостаточными. Поэтому это может привести к дефициту и подорожанию развития сетей.

В Минцифры отмечают, что в этом году реализуется проект «Интернет-субвенция», на который в госбюджете заложены 500 млн грн. За эти средства провайдеры подключат к оптическому интернету более 3 тыс. сел, а техническую возможность подключиться к интернету впервые получат более миллиона украинцев. Также в Украине продолжается активное развитие сетей 4G. Благодаря этому за последние 9 месяцев более 8,4 млн украинцев получили преимущества. Из них - более 2,2 млн украинцев получили доступ к интернету впервые. Однако введение пошлины может существенно замедлить эти процессы.

Минцифры получило заверение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, что ситуация на рынке будет под контролем и после введения пошлин, однако одновременно министерства договорились о немедленном реагировании Минэкономики на возникновение кризисных ситуаций.