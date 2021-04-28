Верховная рада назначила нового министра энергетики

29 апреля 2021, 14:34

Герман Галущенко назначен министром энергетики. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании 29 апреля

За его кадидатуру было отдано 305 голосов.

До этого Галущенко являлся вице-президентом государственной компании «Энергоатом».

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. В 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности правоведение. Второе высшее образование получил в Украинской академии внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а после Оранжевой революции — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

После того, как президентом стал Виктор Янукович, Галущенко перешел на работу в министерство юстиции на должность директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в «Энергоатоме», где был исполнительным директором по правовому обеспечению.

В мае 2020 года Галущенко вернулся на работу в «Энергоатом» на пост вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.