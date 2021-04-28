В Австралии зафиксировали еще два случая смерти после COVID-вакцинации

29 апреля 2021, 15:42

Австралийский регулятор лекарственных средств расследует возможные связи между двумя случаями смерти и вакциной против COVID-19. Представители власти обеспокоены, поскольку намерены ускорить программу иммунизации населения.

Об этом со ссылкой на австралийские СМИ сообщает Reuters.

"Все сообщения... о смерти после вакцинации рассматриваются с целью оценки вероятности того, что вакцина способствовала инциденту или медицинскому состоянию, что привели к летальному исходу", - заявило в четверг, 29 апреля, Терапевтическое управления (TGA).

Двое мужчин погибли в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс через несколько дней после получения вакцины против коронавируса.

71-летний мужчина с несколькими основными заболеваниями умер через несколько дней после получения вакцины от AstraZeneca, сообщает Seven News. 55-летний мужчина умер через восемь дней после получения вакцины против коронавируса (не уточняется, вакцины какого именно производителя).

Сообщения о смерти после вакцинации не означают, что они были вызваны уколами, сообщает TGA в ответе журналистам по электронной почте. В нем не указано, когда случилась смерть, ссылаясь на политику конфиденциальности пациента или типа прививки, который они получили.

Программа иммунизации Австралии включает вакцины AstraZeneca и Pfizer, но ранее в этом месяце власти отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca около 26 миллионов населения до конца 2021 года, выявив возможные связи между ним и тромбами.

Австралия, которая сделала большую часть своих уколов вакциной AstraZeneca, рекомендовала делать прививки нею только людям старше 50 лет.

Две недели назад страна сообщила о первой смерти от сгустков крови, связанных с вакциной AstraZeneca, после того, как регулятор лекарственных средств заявил, что смерть 48-летней женщины "вероятно" связана с уколом.

Австралия в значительной степени избежала высоких показателей COVID-19, наблюдаемых в других развитых странах. С начала пандемии здесь зафиксировано чуть более 29 700 случаев и 910 смертей.

По состоянию на вторник было введено более 2 миллионов доз вакцины, что намного меньше 4 миллионов, обещанных в конце марта.