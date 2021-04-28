29 апреля 2021, 17:40 В Украине появился новый праздник В Украине введен новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Его будут отмечать ежегодно 25 мая. Соответствующий указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента. Отмечается, что праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета. "Постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Напомним, 14 апреля Кабмин согласовал введение нового профессионального праздника - Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Твитнуть Загрузка... Загрузка...