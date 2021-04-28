У христиан восточного обряда сегодня - Чистый четвер

29 апреля 2021, 12:00

У христиан восточного обряда сегодня один из важнейших дней Страстной недели - Великий, или, как его еще называют, Чистый четверг.

Об этом сообщает Укринформ.

В Чистый четверг утром обязательно нужно было побывать в церкви на литургии святителя Василия Великого и причаститься. Церковь в этот день утром вспоминает Тайную вечерю Иисуса с учениками, а вечером - Страсти Христовы, Его последние часы перед смертью. С вечерней службы верующие осторожно несли «живой огонь», или Страстную свечу. Ее считали чрезвычайно действенной и зажигали во время молитвы, когда возникали какие-то жизненные неурядицы.

В Чистый четверг также выпекали паски. В Украине производилось до сорока различных сортов пасок. Паски иногда называли бабами. Они имели свою технологию изготовления и выпечки. Кроме желтых баб, которые пеклись в четверг, были белые - их выпекали в пятницу и черные - субботние. Желтые паски, собственно самые большие и распространенные, выпекались из пшеничной муки на яичных желтках. Они предназначались солнцу и небу, белые - покойникам и воздуху, «чтобы не приносили бедствия и смерти», черные - хозяевам и всем людям, самой плодородной земле. При изготовлении пасок придерживались различных действ. Особенно следили, когда сажали их в печь. Всех, кто был в доме, просили выйти на улицу, «чтобы не потревожить паску».

Топить печь следовало теми поленьями, которые откладывались каждый четверг в течение Великого поста. Поджигали дрова несколькими прутьями освященной вербы. Сажая паску в печь, хозяйка приговаривала: «Свята пасочко, будь велична і красна, як сонце. Хай усі (перераховувалися родичі й члени родини), коли живі, будуть здорові. Щоб діти так швидко й красно росли, як ростеш ти. Світи нам, паско, як світить сонце ясне, щоб хліб на ниві був такий багатий, величний, як ти велична…»