На пасхальные праздники в Украине будут грозовые тучи, дождь, ветер и немного солнца

30 апреля 2021, 09:00

Суббота 1 мая – воспоминание о погребении Иисуса Христа - в Украине облачно, +15…+18° С, на востоке и юге – до +21° С, в высокогорье Карпат +6…+12° С, местами дожди.

В пасхальную ночь температура воздуха +5…+9° С в центральной, северной, восточной части Украины, на западе и юге страны до +13° С, возможны грозы, во время грозы порывы ветра.

В светлый праздник Пасхи в Украине - победа тепла над холодом, благодатные теплые дожди, буйное цветение садов. Температура воздуха +18…+21° С, в Закарпатье до +23° С, в высокогорье Карпат +15° С, временами дожди, дожди с грозами, во время дождя порывы ветра до 5 м/сек. В этот день после семидневного молчания мы услышим праздничный колокольный звон, который оказывает благотворное влияние на организм, с помощью акустических биений производится позитивное волновое воздействие.

В понедельник, 3 мая – начало Светлой Седьмицы, которая тоже считается праздничной, с торжественными богослужениями и крестным ходом: на востоке Украины будет выше 20 градусов тепла, на остальной территории немного похолодает до +15…+18° С.

Май ожидается с неустойчивой температурой, возможны кратковременные похолодания, ветер, следующая неделя нам это продемонстрирует. Месяц будет с крайне нестабильной, изменчивой и потому опасной погодой. Ожидаются проливные дожди, порывистые ветры и большие перепады температур.

На западе страны в субботу ночью +8…+12° С, днем до +19° С, атмосферное давление немного выше нормы. В Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях могут быть дожди, местами с грозой. В пасхальное воскресенье - облачно с прояснениями, ожидается повышение температуры воздуха до +22° С, днем возможен дождь. Новая неделя начнется с похолодания: днем до +14…+16° С, будет облачно, местами дожди, сильный ветер.

В Закарпатье 2 мая температура воздуха поднимется до +21° С, а 3 мая снизится до +14° С. В предпасхальный и пасхальный день облачно с прояснениями и дожди, в начале новой недели тоже пасмурная погода, но дождя не будет.

В южном регионе в предпасхальный день температура поднимется до +20° С. На Пасху по прогнозу Синоптика будет комфортная теплая погода до +22° С, в основном без осадков. В понедельник 3 мая температура еще остается довольно высокой +19…+22° С, но ожидается усиление ветра, возможны осадки. Со вторника - похолодание при ясной погоде. Температура воды в Черном море +9° С.

На востоке Украины с субботы до понедельника температура воздуха будет повышаться с +19° С до +23…+26° С, а во вторник обрушится до +14….+18° С. В пасхальное воскресенье осадки маловероятны. В понедельник, 3 мая ожидается усиление южного ветра до 8 м/с, возможны осадки.

В Харькове предпасхальный день будет пасмурным и дождливым, температура +13…+19° С. На Пасху будет часто выглядывать солнце, максимальная температура +20° С, к вечеру усиление юго-восточного ветра до 5 м/сек. Погода хотя и облачная, но достаточно комфортная.

В северных и центральных регионах в субботу, 1 мая температура воздуха ночью +10…+12° С, днем +17…+18° С, в Кировоградской и Черкасской областях до +21° С.

На Пасху самую высокую температуру покажет термометр в Кировоградской области +23° С, самую низкую в Черниговской +17° С. Будет облачно с прояснениями, ожидаются грозовые дожди.

В Киеве в первый день мая +11…+18° С, солнце будет показываться часто. В пасхальное воскресенье пасмурно, днем ожидается дождь, возможно с грозой, для празднования на природе погода не самая подходящая.

Второй день Пасхи будет облачным с небольшими прояснениями, температура до +17° С. Мощный западный ветер усилится во второй половине дня и может достигать скорости 10 м/сек.