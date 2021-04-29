"Слуга народа" не обсуждает отставку ни одного министра

30 апреля 2021, 15:13

Фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос об отставке правительства или отдельных руководителей министерств. Не обсуждают и увольнение министра финансов Сергея Марченко.

Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко, передает пресс-служба СН.

"Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов было инициативой отдельных представителей нашей фракции. Изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя председателя Верховной рады уже написано", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет официальных предложений по замене того или иного члена Кабмина.

"Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за" - нет", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" обсудит возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Это произойдет в десятых числах мая.