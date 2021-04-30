На Луганщине подтвердили 236 новых случаев COVID-19

30 апреля 2021, 15:36

236 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в области за прошедшие сутки, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 23 тысяч 450 человек. Выздоровели - 18798 (271 за последние сутки), лечатся - 3933 (598 - стационарно, 3335 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 60,1 (при пороговом 60). От осложнений умерли еще девять больных. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 719 человек.