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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
30 апреля 2021, 17:00

Наев о ситуации на границе: угрозы вторжения России в Украину пока нет

Сейчас ситуация на границе Украины не предусматривает вторжения со стороны РФ. Такой угрозы нет.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев в интервью Армияинформ.

В то же время, он пояснил, что по всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза.

"Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность военным языком есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не несет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал Наев.

Также он добавил, что в случае необходимости защищать территорию Украины, планируют привлекать только Вооруженные силы Украины и другие составляющие отечественных сил безопасности и обороны.

"Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы", - сказал он.

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