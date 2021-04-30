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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
30 апреля 2021, 17:33

В Минобороны США оценили перспективы решения конфликта на Донбассе

В США считают тусклыми перспективы решения конфликта на Донбассе. Россия продолжает наращивать военное присутствие.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".

По его словам, перспективы решения конфликта на востоке Украины в краткосрочной перспективе являются тусклыми.

Кроме того, Селдин в своих показаниях перед Комитетом Сената США по вооруженным силам Беррье назвал Вооруженные силы России "экзистенциальной угрозой для США".

"Россияне имеют способность, которая растет, осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности", - сказал он.

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