В Минобороны США оценили перспективы решения конфликта на Донбассе

30 апреля 2021, 17:33

В США считают тусклыми перспективы решения конфликта на Донбассе. Россия продолжает наращивать военное присутствие.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".

По его словам, перспективы решения конфликта на востоке Украины в краткосрочной перспективе являются тусклыми.

Кроме того, Селдин в своих показаниях перед Комитетом Сената США по вооруженным силам Беррье назвал Вооруженные силы России "экзистенциальной угрозой для США".

"Россияне имеют способность, которая растет, осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности", - сказал он.