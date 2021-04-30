На единоразовую помощь ветеранам Луганщины выделено 10 миллионов гривен

30 апреля 2021, 18:00

На сайте Северодонецкой военно-гражданской администрации информируют о проведении ежегодной выплаты разовой денежной помощи ветеранам войны до 5 мая в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Так, на выплату разовой денежной помощи к 5 мая в 2021 году УСЗН Северодонецкой городской ВЦА получило 10,369 млн грн, что составляет 95% от общей потребности.

На сегодня разовую денежную помощь получили 6,6 тыс. ветеранов на общую сумму 10369000 грн.

Согласно Постановлению Кабинета Министров, разовая денежная помощь до 5 мая в 2021 году выплачивается в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 4421 грн, II группы - 3906 грн, III группы - 3391 грн.

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1491 грн;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 4421 грн;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 966 грн;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 612 грн.

Гражданам, которые принадлежат к нескольким категориям лиц в соответствии с этими законами, выплачивается одна помощь - в большем размере.

Военным, полицейским, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины, лицам начальствующего и рядового состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, которые проходят службу (кроме пенсионеров), пособие выплачивается на специальные счета воинских частей, учреждений и организаций по месту их службы.

Выплата денежной помощи осуществляется через отделения почтовой связи по месту жительства или банковские учреждения.

Лица, которые не получат денежную помощь к 5 мая 2021, имеют право обратиться за ней в орган социальной защиты населения по месту регистрации и получить ее до 30 сентября 2021 года.