В МИД Беларуси признали избыточность действий силовиков на протестах

30 апреля 2021, 10:00

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия власти во время протестов были чрезмерными по отношению к протестующим.

Как передает Укринформ, об этом белорусский министр заявил в интервью Euronews.

При этом чиновник отметил, что это была "адекватная реакция" на акции протеста.

"Была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и органов власти были абсолютно адекватными и необходимыми", — заявил Макей.

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"И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны", - добавил министр.

Он констатировал, что европейские страны и власти Беларуси имеют разные взгляды на ситуацию в стране с августа 2020 года.