В МИД Беларуси признали избыточность действий силовиков на протестах

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия власти во время протестов были чрезмерными по отношению к протестующим.
Как передает Укринформ, об этом белорусский министр заявил в интервью Euronews.
При этом чиновник отметил, что это была "адекватная реакция" на акции протеста.
"Была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и органов власти были абсолютно адекватными и необходимыми", — заявил Макей.
Читайте также: Тихановская предлагает провести в Совбезе ООН слушания по Беларуси
"И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны", - добавил министр.
Он констатировал, что европейские страны и власти Беларуси имеют разные взгляды на ситуацию в стране с августа 2020 года.