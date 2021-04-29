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Общественное мнение
Политика
30 апреля 2021, 10:38

Украина закрывает границу для Индии

Украина закрывает границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.

"Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 из последних 14 дней подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР теста", - заявил Ляшко.

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