Бізнес Луганщини сплатив 28,4 млн грн екологічного податку

30 апреля 2021, 11:00

За січень – березень 2021року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 28,4 млн грн екологічного податку. Це на 19 млн грн більше ніж за відповідний період минулого року.

До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 10,9 млн грн, до державного бюджету – 17,5 млн гривень.

У відомстві зазначили, що за січень – березень 2021 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Нагадуємо про граничні терміни подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку:

11 травня та 21 травня 2021 року відповідно - за I квартал 2021 року;

9 серпня та 19 серпня 2021 року - за II квартал 2021 року;

9 листопада та 19 листопада 2021 року - за III квартал 2021 року;

9 лютого та 19 лютого 2022 року – за IV квартал 2021 року.