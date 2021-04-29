Оккупанты 13 раз срывали «тишину» на востоке Украины

30 апреля 2021, 11:48

За прошлые сутки, 29 апреля, были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, возле поселков Невельское и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации поинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 30 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.