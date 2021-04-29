Госсекретарь США Блинкен на следующей неделе посетит Украину

30 апреля 2021, 12:00

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе с рабочей поездкой. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

Детали будущей рабочей поездки пока не разглашаются.

В то же время, Блинкен отметил, что РФ сосредоточила на границе с Украиной больше сил, чем когда-либо с 2014 года.

«Я не могу сказать, что мы знаем о намерениях господина Путина. Есть целый ряд вещей, которые он мог бы сделать или не делать. Но мы видели, как некоторые из военных сил фактически начали отступать», — сказал он.

Накануне CNN со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен планирует посетить Украину в мае, перед встречей президентов США и РФ, предварительно запланированной на лето.