В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов

В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.
Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.
"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.