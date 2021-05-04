05 мая 2021, 14:49 В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации. Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов. "Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении. После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Твитнуть Загрузка... Загрузка...