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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
05 мая 2021, 15:40

Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил Дейнеко.

В то же время он отметил, что отвод войск из Крыма начался.

"Но до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил председатель ГПСУ.

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