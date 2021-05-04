Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил Дейнеко.
В то же время он отметил, что отвод войск из Крыма начался.
"Но до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил председатель ГПСУ.