Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма

05 мая 2021, 15:40

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил Дейнеко.

В то же время он отметил, что отвод войск из Крыма начался.

"Но до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил председатель ГПСУ.