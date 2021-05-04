В Луганской области возле границы с Россией обнаружены сумки с парашютами

05 мая 2021, 16:02

Военнослужащие Луганского пограничного отряда обнаружили недалеко от границы с РФ товары, подлежащие государственному экспортному контролю. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.