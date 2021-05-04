В получении российских паспортов отказали почти 2 тысячам жителей ОРДЛО

05 мая 2021, 16:38

За два года российское гражданство в упрощенном порядке получили около 530 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом было отказано почти 2 тысячам человек. Такие данные сообщили в МВД РФ, передает российский ТАСС.

«С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство РФ приобрели более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в сообщении.

По информации МВД РФ, почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в получении российского гражданства отказали.

«40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности», – пояснили в МВД России.