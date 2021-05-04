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Общественное мнение
Политика
05 мая 2021, 17:38

Россия с июля начнет добывать воду для Крыма под Азовским морем

В Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РБК».

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под Азовским морем для обеспечения потребностей полуострова.

Кроме того, вице-премьер отметил, что поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

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