Россия с июля начнет добывать воду для Крыма под Азовским морем

05 мая 2021, 17:38

В Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РБК».

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под Азовским морем для обеспечения потребностей полуострова.

Кроме того, вице-премьер отметил, что поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.