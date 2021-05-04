Податківці протидіють сумнівним фінансовим операціям

05 мая 2021, 11:01

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) протягом березня 2021 року проведено моніторинг 17 платників податків.

В ході моніторингу їх податкової історії, зовнішніх та внутрішніх джерел відібрано 5 підприємств для подальшого відпрацювання.

Працівниками відділу складено 3 висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень на загальну суму понад 8 млн гривень.

Також в березні поточного року за постановами слідчих Головного управління ДФС у Луганській області та Луганської обласної прокуратури проведено 7 аналітичних досліджень на загальну суму 57 млн 772,3 тис. грн та за всіма складено висновки.

Всі висновки аналітичних досліджень, для прийняття рішення згідно з законодавством, направлено за підслідністю.

Матеріали з ознаками кримінальних правопорушень по 7 висновкам аналітичних досліджень, приєднані до кримінальних проваджень.

Протягом березня 2021 року, співробітниками відділу до ДПС України направлено 16 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 20 млн 507 тис. гривень.