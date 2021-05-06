Переселенцам хотят ограничить размер процентов по кредитам: как это будет работать

06 мая 2021, 13:42

Переселенцам хотят ограничить размер процентов за пользование кредитами. Это предлагает соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко отметил, что в 2014 году среди ряда законодательных актов о защите пострадавших от военных действий на Донбассе и в Крыму были и нормы, которые освобождали их от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы.

По его словам, оказалось, что эти нормы не учитывают различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, ощутимо увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.

"Все это привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Есть случаи, когда долг в 10 тыс. грн за карточным лимитом возрастает до уровня свыше 350 тыс. грн", - отметил парламентарий.

Что предлагает законопроект

Проект №2329 предусматривает, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

"Если условно сумма процентов за кредит на два года при его оформлении составляла 10 тыс. грн, то и через 7 лет она должна быть такой же для человека, потерявшего жилье и доход из-за военных действий", - заявил замглавы комитета.

Согласно законопроекту, за невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. При этом освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Предлагается обязать кредитора перечислить задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами. Он должен сделать это в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность считается автоматически перечисленной.

"Важно, что продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается. Это не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Но эта норма будет действовать только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка", - пояснил Горбенко.

Каких кредитов и займов касается закон

Для крымчан, выехавших из полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

"И только в том случае, если до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а также после начала АТО совершил хотя бы один платеж", - сказал парламентарий.

Он добавил, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта, что соответствует нормам и принципам международного права.

Напомним, в начале апреля комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект №2329.