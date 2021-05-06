Харьковчанин подал иск к Степанову: требует доступ к российской вакцине

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову.
Как сообщается на сайте суда, истец просит суд обязать МЗ, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступ к этой вакцины.
Среди других требований иска – обязать Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по делу.