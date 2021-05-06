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Общественное мнение
Политика
06 мая 2021, 15:38

Пентагон оценил число российских военных у границы Украины

В Пентагоне оценили число российских военных, которые остались у границы Украины. Сейчас там около 80 тысяч солдат.

Об этом сообщает The New York Times.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году, пишет NYT.

Вместе с тем, американские военные сообщили, что часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику. Возле границы около 80 тысяч военных, пишет издание, ссылаясь на слова представителя Пентагона.

В то же время отмечается, что представители администрации президента США воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал от президента РФ Владимира Путина о том, что он может сопоставить - и фактически превзойти - количество военнослужащих, которые принимают участие в учениях США и НАТО в Европе.

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