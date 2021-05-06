Комплексное питание с доставкой: меню на неделю

06 мая 2021, 17:20

Комплексное питание с доставкой от пекарни Gama Fresh Sandwiches (https://gamabc.com.ua/) – это разумный вариант организации питания на работе и дома. Услуга подходит всем, кто желает вкусно питаться, но не имеет возможности ходить в кафе во время обеденного перерыва или времени на приготовление ужина для семьи.

Gama Fresh Sandwiches учитывает предпочтения современных людей, считающих, что еда должна быть не только вкусной и свежей, но и полезной. Поэтому предлагает здоровую альтернативу традиционному фастфуду.

Что такое комплексный обед от Gama Fresh Sandwiches?

GAMA – это готовая еда нового поколения, отличный вариант для всех, кто стремится к здоровому питанию, но не готов тратить свое время на приготовление полезной пищи. Блюда готовятся из курицы, говядины и свинины, дополняются гарнирами с овощами и специями. Чтобы полноценно пообедать в офисе или поужинать всей семьей, достаточно всего нескольких минут, чтобы подогреть порцию в микроволновой печи.

В нашем ассортименте вы найдете блюда, из которых можно составить меню на целую неделю:

булгур с гуляшом;

паста с курицей;

паста с курицей и грибами;

паста с ветчиной;

мясная лазанья с сыром;

картофельное пюре с котлетой по-киевски;

гречка с котлетой по-киевски;

плов по-домашнему;

тушеная картошка с мясом.

Также мы готовим множество видов гамбургеров, пиццы и сэндвичей, берлинеры (с абрикосом, вишней, клубникой, сгущенным молоком, шоколадом), чиабатту (с ветчиной, курицей), круассаны, хачапури, пирожки, слойки и многое другое.

Рядом с каждым блюдом на сайте подробно расписан перечень продуктов, из которых оно приготовлено, указана калорийность и информация о составе белков, жиров и углеводов, а также срок и условия хранения. Зная эти данные, вы всегда сможете сделать правильный выбор.

Преимущества заказа комплексных обедов

Каждый из нас знает, что быстрый перекус, особенно на работе, негативно влияет на продуктивность. GAMA – это комплексное питание, содержащее все необходимое для полноценного приема пищи.

В пекарне работают профессиональные повара, в приготовлении блюд они используют только качественные свежие продукты. Приобретая продукцию Gama Fresh Sandwiches, можете быть уверенными, что получите блюда не хуже ресторанных!

Забудьте про вредные полуфабрикаты, попробуйте продукцию Gama Fresh Sandwiches. Питание может быть вкусным и здоровым, убедитесь сами!