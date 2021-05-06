Президент обговорив з Держсекретарем США ситуацію на Донбасі, питання деокупації Криму, міжнародний порядок денний та реформи в Україні

06 мая 2021, 19:05

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

Глава держави привітав Ентоні Блінкена в Києві та зазначив, що між Україною та Сполученими Штатами сьогодні склалися гарні взаємини як на емоційному рівні, так і в практичній площині.

Володимир Зеленський наголосив, що цей візит є важливим сигналом для Європи і для Російської Федерації, адже він відбувається в той час, коли біля кордонів України збільшилася військова присутність Росії й була висока ймовірність ескалації конфлікту на Донбасі.

«Важливо, що сьогодні завдяки підтримці США, спільній роботі з Україною та країнами Європейського Союзу відбувся тиск, і зупинена ймовірна ескалація з боку Російської Федерації», – сказав Президент України.

За його словами, відведення частини озброєння зняло напруження, проте загроза залишається. Фактично відведена незначна частина військ: станом на сьогодні це лише 3,5 тис. військових та 210 одиниць техніки й тільки з Криму. Сили, які розміщені вздовж кордонів, дають змогу російській стороні розпочати військову операцію проти України будь-якої миті.

Водночас на Донбасі спостерігається зменшення снайперського вогню, а отже – менше загиблих українських захисників.

«Дійсно, зараз трішки зменшилась кількість пострілів. Питання припинення війни для України – пріоритет, і пріоритет для кожного з нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також запропонував Ентоні Блінкену обговорити можливі спільні кроки з деокупації Кримського півострова.

«Ми б хотіли, щоб ви нам у цьому допомогли. Тому що нам одним буде складно протистояти загрозі в Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті», – наголосив Глава Української держави.

Володимир Зеленський також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була змога відповідати спільними діями союзників на морі.

Крім того, Президент висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу», – додав він.

Глава держави зауважив, що наша країна продовжує проводити реформи, зокрема, попри спротив, в Україні започатковано ринок землі, відбувається реформування судочинства, триває розбудова НАБУ й САП та забезпечення незалежності Конституційного Суду.

Україна налаштована на продовження партнерської співпраці з МВФ та виконання взятих на себе зобов’язань, запевнив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що метою його політики є також системна деолігархізація.

Зі свого боку Ентоні Блінкен подякував Главі держави за теплий прийом в Україні й переказав щирі вітання від Президента США Джо Байдена, який дуже цінує розмову, що відбулася між двома лідерами кілька тижнів тому.

Співрозмовники також обговорили підготовку до візиту Президента США в Україну. Володимир Зеленський зауважив, що 2021 рік стане знаковим у відносинах між двома країнами.

«У рік 30-річчя нашої незалежності, у межах якого відбудеться важлива Кримська платформа, я запросив Президента та віце-президента США з візитом в Україну», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, формат зустрічі з главою Білого дому сторони ще опрацьовують. «Вірю, що ця зустріч буде. Вона важлива для обох наших країн», – додав Президент України.

Ентоні Блінкен запевнив, що США бачать прогрес, якого Україна досягла в дуже складних обставинах.

«Я приїхав в Україну, щоб особисто підтвердити вам нашу рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, нашого партнерства. Багато років США стоять поруч з Україною проти агресії, підтримують зміцнення демократії, розбудову інституцій, боротьбу з корупцією та просування реформ», – сказав Держсекретар.

https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-derzhsekretarem-...