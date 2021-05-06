Обнародована карта распределения переселенцев по регионам Украины

06 мая 2021, 12:38

На учете как внутренне перемещенные лица состоят более 1,4 миллиона украинцев. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Донецкой, Луганской областях и Киеве. Об этом свидетельствует карта, опубликованная министерством социальной политики Украины.

«По состоянию на 5 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц, учтено 1 466 077 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым», – сообщили в Минсоцполитики.

Согласно карте распределения переселенцев по регионам, больше всего ВПЛ зарегистрировано в Донецкой области – 513 158 человек. За ней следует Луганская область – 283 451 человек и город Киев – 164 032 человек. Далее по числу переселенцев идут Харьков (136 151), Днепропетровская область (71 626), Киевская область (66 630), Запорожская область (56 426) и Одесская область (38 835). В остальных регионах количество ВПЛ значительно меньше.

Из опубликованных данных следует, что 392,6 тысяч человек – это люди трудоспособного возраста (27%), и 195,1 тысяч человек (13%) – дети до 18 лет. Остальные порядка 878,4 тысяч человек (60%) относятся к лицам нетрудоспособного возраста, то есть пенсионеры.