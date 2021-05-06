07 мая 2021, 07:34 Єрмак: ймовірно, незабаром відбудеться зустріч Зеленського і Байдена Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував можливу швидку зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена, повідомила прес-служба глави держави. "Є велика надія побачити Президента Байдена в Україні цього року", - сказав Єрмак. Разом із тим, він уточнив, що конкретної дати зустрічі Президентів поки немає, проте є підстави вважати те, що вона відбудеться скоро, "оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського Президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку Президента Байдена". Твитнуть Загрузка... Загрузка...