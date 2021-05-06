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Общественное мнение
Политика
07 мая 2021, 07:34

Єрмак: ймовірно, незабаром відбудеться зустріч Зеленського і Байдена

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував можливу швидку зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена, повідомила прес-служба глави держави.

"Є велика надія побачити Президента Байдена в Україні цього року", - сказав Єрмак.

Разом із тим, він уточнив, що конкретної дати зустрічі Президентів поки немає, проте є підстави вважати те, що вона відбудеться скоро, "оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського Президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку Президента Байдена".

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