АКС - магазин электроники, запасных частей и аксессуаров

07 мая 2021, 20:45

Онлайн магазин АКС специализируется на продаже мобильной электроники, аксессуаров и запасных частей для телефонов, планшетов и компьютеров. По ссылке https://www.aks.ua/ представлен широкий ассортимент дисплейных модулей, корпусных частей, аккумуляторов и других электронных компонентов, которые используются в различных типах портативной техники. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, а после ее покупки клиент получает гарантию от производителя.

Также магазин ориентирован на продажу аксессуаров для мобильного оборудования, начиная от защитных чехлов и стекол для смартфона, а заканчивая хабами и картридерами для компьютеров.

Предложение для сервисменов и любителей электроники

Предложение компании АКС также адресовано сервисным службам по ремонту электронной техники и энтузиастам. В магазине вы найдете необходимые элементы конструкции как для современной мобильной техники, так и снятой с производства несколько лет назад. В продаже есть и специализированное оборудование, без которого не обойтись во время восстановления портативного оборудования. Таким образом, можно приобрести паяльную станцию как для мастерской, так и для домашнего использования. Радиолюбители найдут на полках магазина всевозможные варианты отверток, пластиковых и металлических лопаток, паяльных принадлежностей и т.д. А сервисные центры могут рассчитывать на профессиональное оборудование: сепараторы, автоклавы, вакуумные камеры, многоканальные нагревательные станции, ламинаторы и т.д.

Сервисный центр на базе магазина

В дополнение к онлайн-продажам магазин АКС занимается диагностикой, обслуживанием и восстановлением мобильной техники. Причем услугами сервисного центра может воспользоваться не только житель Киева, но и клиенты со всей Украины. Приглашаем ознакомиться с предложением и обратиться в магазин АКС юа. Благодаря многолетнему опыту работы в данной отрасли, профессионалы своего дела помогут с выбором необходимого оборудования и запчастей, а также помогут решить вопрос, связанный с восстановлением портативного оборудования в кратчайшие сроки.