ВООЗ схвалила застосування шостої вакцини

07 мая 2021, 21:29

Эта технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах, однако еще предстоит масштабировать этот подход.

В Нидерландах ученые Вагенингенского университета научили пчел по запаху определять людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. О результатах эксперимента рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Там сообщили, что в исследовании принимали участие 150 пчел. Ученые тренировали насекомых, давая им лакомство - раствор воды с сахаром - каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду.

В конце концов, благодаря своей естественной чувствительности насекомые начали идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

"Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется определенный запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2", - пояснили ученые.

Они считают, что такая технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах.

"Следующим шагом является работа над масштабируемостью этого подхода. Пчелы доступны во всем мире, поэтому единственное, что нужно людям, - это машина, чтобы обучать пчел", - рассказали в пресс-службе университета.

Там также отметили, что компания InsectSense уже разработала прототипы машины, способной автоматически тренировать несколько пчел одновременно, и биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики.