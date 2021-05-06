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Происшествия / Региональные
07 мая 2021, 15:07

Страйк шахтарів Луганської області: поліція відкрила кримінальне провадження

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України 5 травня до поліції м. Попасна надійшло повідомлення про те, що на ВП шахта "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" проводиться страйк, під час якого 14 шахтарів не підіймаються на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платі.

За даним фактом слідчі негайно відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) для надання правової оцінки діям керівництва ВП "Гірська" ДП "Первомайськвугілля".

У рамках кримінального провадження слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури проводять невідкладні слідчі дії, зокрема опитування рідних та близьких учасників страйку, гірників та керівництва шахти.

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