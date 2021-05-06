У Римі відбулись українсько-італійські воєнно-політичні консультації

07 мая 2021, 17:58

Як передає Міністерство оборони України на своєму вебсайті українська делегація на чолі із генеральним директором Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України Юрієм Пундою провела переговори з начальником департаменту міжнародного співробітництва, військової політики та планування Генерального штабу Збройних Сил Італійської Республіки бригадним генералом Давідом Морпурго та експертами у сфері безпеки й оборони.

У ході консультацій було обговорено актуальні питання з безпеки, а також стан та перспективи українсько-італійського співробітництва між оборонними відомствами двох країн. Під час переговорів було визначено подальші шляхи двостороннього воєнно-політичного та військового співробітництва на 2021-2022. Сторони представили оцінки розвитку воєнно-політичної ситуації у європейському регіоні, а також окреслили напрями реформи національних збройних сил.

Українська делегація поінформувала італійських колег про поточну ситуацію в районі проведення ООС та акцентувала увагу на заходах реформування, які проводяться в Збройних Силах України, зокрема, з питань трансформації та розвитку системи військового управління і переведення її на функціонування за стандартами держав-членів НАТО. Було відзначено необхідність консолідації підтримки нашої держави зі сторони членів Альянсу, у тому числі наданні Плану дій членства в НАТО, що сприятиме стримуванню збройної агресії Російської Федерації проти України. Також було підкреслено, що інтеграція України до євроатлантичного безпекового простору та набуття повноправного членства в НАТО сьогодні є конституційною нормою.

Італійські колеги відзначили важливість розвитку відносин з Україною в оборонній сфері та засвідчили підтримку незалежності нашої держави та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

За результатами переговорів сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України, Збройними Силами України та Збройними Силами Італійської Республіки на 2021 рік.