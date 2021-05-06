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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
07 мая 2021, 19:14

Коментар заступника директора Мережі Ланет щодо припинення трансляції деяких телеканалів

Дмитро Ганзенко про мовлення мережі

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