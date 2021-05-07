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Общественное мнение
Происшествия
08 мая 2021, 07:21

СБУ відкрила кримінальну справу через викрадення екс-судді Чауса

За фактом зникнення українського екс-судді Миколи Чауса Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Останній раз його бачили в Молдові,- заявляє адвокат Чауса.

Раніше Світлана Чаус - дружина українського екс-судді Миколи Чауса - звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Вона заявила, що зниклий чоловік не збирався ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Адвокат екс-судді Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але досі провадження не відкривали.

Нагадаємо, 3 квітня в Кишиневі викрали Чауса після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку. За даними МВС Молдови, його викрали українські громадяни, відповідно, Чаус нібито може знаходитись на території України. При цьому українські відомства не підтверджують таку інформацію.

Таким чином, про долю Чауса нічого невідомо вже майже два тижні.

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