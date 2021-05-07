08 мая 2021, 09:52 Росія продовжує війну на Сході України В районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ З початку поточного року відмічається значне збільшення кількості застосування російсько-окупаційними військами безпілотних літальних апаратів. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв. Підрозділи ЗС України, які залучені до виконання завдань в районі ООС, здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника. Лише з початку травня цього року військовослужбовцями ООС збито два таких літальних апарати. Операція об'єднаних сил Твитнуть Загрузка... Загрузка...