Росія продовжує війну на Сході України

В районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ
З початку поточного року відмічається значне збільшення кількості застосування російсько-окупаційними військами безпілотних літальних апаратів. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.
Підрозділи ЗС України, які залучені до виконання завдань в районі ООС, здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника.
Лише з початку травня цього року військовослужбовцями ООС збито два таких літальних апарати.