За квітень НСЗУ виплатила медзакладам 1,7 млрд гривень

08 мая 2021, 10:10

Національна служба здоров’я України виплатила медичним закладам за послуги, які надали пацієнтам за Програмою медичних гарантій 2021 у квітні, понад 1,7 млрд гривень.

З них 1,6 млрд гривень отримали медзаклади, які надають первинну медичну допомогу.

Надавачам спеціалізованої медичної допомоги наразі виплатили за квітень понад 145 млн гривень.

Національна служба здоров’я України за Програмою медичних гарантій 2021 підписала договори з 1812 надавачами первинної медичної допомоги. І виплатила їм кошти у повному обсязі.

Також підписані усі 25 договорів з центрами екстреної медичної допомоги. Вони отримають виплати у травні. Адже нинішній тариф на ці послуги передбачає наявність коригувального коефіцієнта. Він залежить від навантаження служби в тому чи іншому регіоні через поширення COVID-19. Коефіцієнт розраховується за підсумками роботи за попередній місяць. Центри екстреної медичної допомоги в регіонах, де був більший рівень захворюваності, отримають більше грошей.

Щодо пакету стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусом, НСЗУ підписала 309 договорів із 349 підтверджених пропозицій.

За напрямом вакцинації від COVID-19 НСЗУ підписала 665 договорів із 724 підтверджених пропозицій.

Наразі завершується фінальна стадія підписання договорів зі спеціалізованими закладами охорони здоров’я. НСЗУ відправила на підпис 1438 договорів з надавачами спеціалізованої медичної допомоги. Це 73% від поданих пропозицій. 1235 договорів уже підписані обома сторонами. Переважна більшість надавачів спеціалізованої медичної допомоги отримають оплати у травні за результатами роботи в квітні.

Загалом за Програмою медичних гарантій 2021, яка почала діяти з квітня, Національна служба здоров’я України підписала понад 4 тис. договорів з медичними закладами.

Уряд