11 травня стартує вступна кампанія

08 мая 2021, 11:00

Вступ-2021: 11 травня стартує реєстрація на єдиний вступний іспит та фахове вступне випробування

Із 9:00 11 травня до 18:00 3 червня триватиме реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

ЄФВВ складають вступники на спеціальності «Право» і «Міжнародне право».

Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня.

Складання додаткових фахових вступних випробувань (у разі, якщо таке випробування передбачено Правилами прийому закладу вищої освіти) для тих, хто вступає на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування, розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

За інформацією Міністерства освіти і науки України