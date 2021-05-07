Володимир Зеленський на Луганщині

08 мая 2021, 15:41

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна – визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю, повідомляє Офіс Президента.

Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн «Великої сімки» та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому.

Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль